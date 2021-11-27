Во Владимирской области еще 164 человека вылечились от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 27 ноября, за прошедшие 24 часа из инфекционных госпиталей выписаны по выздоровлению 164 человека, переболевших коронапвирусом.

Вместе с тем, за прошедшие сутки плжтверждено 14 новых летальных исходов. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в регионе скочалось 2473 человека, выписаны по выздоровлению — 54696 человек.

На текущий момент в медучреждениях Владимирской области действуют 2235 коек для больных с коронавирусом, из которых занято 1487 койко-мест, или 66,5 процента. Еще 748 коек остаются свободными.