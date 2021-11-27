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Здоровье27 ноября 2021 12:03

Во Владимирской области еще 164 человека вылечились от коронавируса

Столько пациентов было выписано их больниц региона за минувшие сутки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 27 ноября, за прошедшие 24 часа из инфекционных госпиталей выписаны по выздоровлению 164 человека, переболевших коронапвирусом.

Вместе с тем, за прошедшие сутки плжтверждено 14 новых летальных исходов. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в регионе скочалось 2473 человека, выписаны по выздоровлению — 54696 человек.

На текущий момент в медучреждениях Владимирской области действуют 2235 коек для больных с коронавирусом, из которых занято 1487 койко-мест, или 66,5 процента. Еще 748 коек остаются свободными.