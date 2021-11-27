Из Владимирской области с нарушением вывезена партия древесины

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе работы специалисты ведомства установили, что один из местных предпринимателей вывез из зоны, на которой установлен фитосанитарный карантин, партию древесины, которая направилась в Нижегородскую область.

При этом сертификата на безопасность продукции у него не имелось. В результате на бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении. При этом сотрудник Россельхознадзора потребовал сведения, необходимые для выяснения всех обстоятельств, но предприниматель их не предоставил в трехдневный срок, в связи с чем на него возбудили еще одно административное дело.

В настоящее время расследование продолжается.