В Судогодском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 19.30 на 28 километре указанной трассы мужчина 1965 года рождения, ехавший в с сторону Мурома на автомобиле «Сан Йонг», выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей в сторону Владимира легковушкой «Киа Рио», за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения.

В результате удара «Сан Йонг» ударил третий автомобиль - «Шкоду Октавиа», ехавшую сразу за «Киа».

К счастью, обошлось без погибших, однако травмы получили три человека. Так, водитель «Киа» был госпитализирован, а водитель «Сан Йонга» и пассажирка «Шкоды» 1984 года рождения после оказания медицинской помощи были направлены на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.