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Общество27 ноября 2021 8:13

Под Владимиром объезд деревни Бараки стал федеральной трассой

Участок дороги перешел в управление ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает само федеральное дорожное ведомство, в их оперативное управление была передана часть автомобильной дороги «Владимир — Муром — Арзамас» от выезда на нее на 188 километре трассы М-7, то есть — с Южного обхода Владимира, до поворота на Гусь-Хрустальный, где проходит федеральная автодорога Р-132 «Золотое кольцо».

Таким образом, участок длинною в 11,35 километра, включающий практически весь объезд Бараков, стал федеральным.

Дорожники напомнили, что здесь расположены три разворотные петли, одна двухуровневая развязка, шесть остановок и три наземных пешеходных перехода, включая один регулируемый, а также 20 водопропускных труб.

Работы по текущему содержанию участка уже начались. Таким образом, протяженность дорог, подведомственных ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» во Владимирской области увеличилась до 470 километров. Ранее ведомство обслуживало только трассы М-7 и Р-132 «Золотое кольцо».