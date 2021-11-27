Под Владимиром объезд деревни Бараки стал федеральной трассой

Как сообщает само федеральное дорожное ведомство, в их оперативное управление была передана часть автомобильной дороги «Владимир — Муром — Арзамас» от выезда на нее на 188 километре трассы М-7, то есть — с Южного обхода Владимира, до поворота на Гусь-Хрустальный, где проходит федеральная автодорога Р-132 «Золотое кольцо».

Таким образом, участок длинною в 11,35 километра, включающий практически весь объезд Бараков, стал федеральным.

Дорожники напомнили, что здесь расположены три разворотные петли, одна двухуровневая развязка, шесть остановок и три наземных пешеходных перехода, включая один регулируемый, а также 20 водопропускных труб.

Работы по текущему содержанию участка уже начались. Таким образом, протяженность дорог, подведомственных ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» во Владимирской области увеличилась до 470 километров. Ранее ведомство обслуживало только трассы М-7 и Р-132 «Золотое кольцо».