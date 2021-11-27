Во Владимирской области подтверждено 314 новых заражений коронавирусом

За минувшие сутки в регионе подтверждено 314 заражений коронавирусной инфекцией, при этом на первом месте в сводке Владимир с 66 новыми заболевшими. Второе место у Ковровского района, где подтвердилось 37 случаев, на третьем месте Гусь-Хрустальный район с 37 заражениями.

В Муромском районе и округе Муром подтверждено 35 новых заражений коронавирусом, в Александровском районе 20, в Суздальском районе 16, в Петушинском и Вязниковском районах по 15, в Кольчугинском районе 13, в Киржачском районе 12, в Юрьев-Польском, Собинском и Гороховецком районах по восемь, в Камешковском и Меленковском районах по семь, в Судогодском районе шесть, в Селивановско районе пять новых случаев.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтвердилось 71508 заражений коронавирусом.