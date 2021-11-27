В Александровском районе во время пожара в доме погибла 90-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.57 на пульт пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Афанасьево на улице Дичковской.

К месту ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, однако оказалось, что звонок был поздним, и к моменту их приезда дом горел открытым пламенем.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 84 квадратных метра. К сожалению, без жертв не обошлось — в сгоревшем доме пожарные обнаружили погибшую женщину 1931 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.