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Происшествия27 ноября 2021 5:57

В Александровском районе во время пожара в доме погибла 90-летняя женщина

Происшествие случилось около часа ночи 27 ноября в деревне Афанасьево
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.57 на пульт пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Афанасьево на улице Дичковской.

К месту ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, однако оказалось, что звонок был поздним, и к моменту их приезда дом горел открытым пламенем.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 84 квадратных метра. К сожалению, без жертв не обошлось — в сгоревшем доме пожарные обнаружили погибшую женщину 1931 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.