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Происшествия26 ноября 2021 14:43

В Гороховецком районе совершена кража из нефтепровода на 14 миллионов рублей

В скором времени перед судом за особо крупное хищение предстанут несколько человек
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Следственное управление СК России по региону завершило расследование уголовного дела по обвинению пятерых граждан в краже по предварительному сговору. Кроме того, четверым из них инкриминируется самовольное подключение к нефтепроводам.

По версии следствия, в июне 2020 года данные люди, не считая одного из них, повредили магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий одной из крупных компаний, тем самым создав угрозу серьезной аварии с прорывом топлива и попадания дизеля в почву.

После этого мужчины совершили кражу топлива на 14 миллионов рублей.

Кражу они совершали еще с двумя гражданами, которые затем заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Что касается остальных, то они вину не признали. Тем не менее, доказательств оказалось достаточно для вынесения и утверждения обвинительного заключения.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.