В Гороховецком районе совершена кража из нефтепровода на 14 миллионов рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Следственное управление СК России по региону завершило расследование уголовного дела по обвинению пятерых граждан в краже по предварительному сговору. Кроме того, четверым из них инкриминируется самовольное подключение к нефтепроводам.

По версии следствия, в июне 2020 года данные люди, не считая одного из них, повредили магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий одной из крупных компаний, тем самым создав угрозу серьезной аварии с прорывом топлива и попадания дизеля в почву.

После этого мужчины совершили кражу топлива на 14 миллионов рублей.

Кражу они совершали еще с двумя гражданами, которые затем заключили досудебное соглашение с прокуратурой. Что касается остальных, то они вину не признали. Тем не менее, доказательств оказалось достаточно для вынесения и утверждения обвинительного заключения.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.