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Происшествия26 ноября 2021 13:51

В Муроме три человека пострадали в столкновении двух легковых машин

Авария случилась около девяти часов вечера на Радиозаводском шоссе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 21.00 водитель «Жигулей» пятой модели 1993 года рождения, при повороте на РЗШ не уступил дорогу «Ладе» двенадцатой модели под управлением молодого человека 2002 года рождения.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также пассажир «двенадцатой» 2003 года рождения.

К счастью, травмы оказались не сильными — по предварительной информации ГИБДД, все трое после оказания медицинской помощи были отпущены на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.