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Общество26 ноября 2021 13:11

Больше 13 тысяч детей из Владимирской области получат сладкие подарки от соцзащиты

На это выделено 10 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По инициативе врио губернатора Александра Авдеева 10 миллионов рублей из областного бюджета направлены на приобретение подарков детям-инвалидам, детям из многодетных малообеспеченных семей с пятью и более детьми, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба областной администрации.

Всего подарки получит более 13 тысяч ребят. Сладости маленьким жителям региона на дому вручат сотрудники социозащитных учреждений: комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделов социальной защиты населения.