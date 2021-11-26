Больше 13 тысяч детей из Владимирской области получат сладкие подарки от соцзащиты

По инициативе врио губернатора Александра Авдеева 10 миллионов рублей из областного бюджета направлены на приобретение подарков детям-инвалидам, детям из многодетных малообеспеченных семей с пятью и более детьми, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба областной администрации.

Всего подарки получит более 13 тысяч ребят. Сладости маленьким жителям региона на дому вручат сотрудники социозащитных учреждений: комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделов социальной защиты населения.