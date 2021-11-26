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Общество26 ноября 2021 12:53

Рождественскую ярмарку во Владимире развернут раньше обычного

Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Врио губернатора Александр Авдеев в своем еженедельном подведении итогов затронул тему подготовки к новогодним праздникам. В частности, он сообщил, что Рождественская ярмарка в этом году откроется раньше обычного.

- Мы потихоньку начинаем готовиться к Новому году, мы с Андреем Станиславовичем Шохиным договорились, что постараемся развернуть Рождественскую ярмарку пораньше, несмотря на ковидные ограничения. Но прошу всех соблюдать социальную дистанцию, санитарные нормы. Постараемся украсить город пораньше и развернуть радостную рождественскую ярмарочную торговлю, чтобы у людей было больше поводов для праздника и хорошего настроения, - отметил Авдеев.

Напомним, что на Соборной площади уже начали собирать елку. Уже размещены световые консоли на опорах освещения по улицам Мира, Горького, Большой Московской, Георгиевской, на светильниках в парках и скверах. Появились световые фигуры на кронах деревьев и натуральных елей на основных магистралях и площадях города. Всего же во Владимире будет размещено 197 разнообразных консолей и около 900 световых фигур.

Некоторые элементы новогоднего оформления поменяют место своего расположения. Например, звезда, в прошлом году установленная у входа в Центральный парк культуры и отдыха, в этом году украсит вход в Патриотический сквер на пересечении ул. Мира и Октябрьского проспекта.

Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 1 декабря.