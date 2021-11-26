Житель Гороховецкого района хранил дома наркотики

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков. 47-летнему жителю Гороховецкого района предъявлено обвинение, сообщает областное УМВД.

Предварительным следствием установлено, что мужчина весной текущего года обнаружил на своем приусадебном участке дикорастущие кусты конопли. Он решил не уничтожать растения, а после их созревания срезал, высушил и хранил для дальнейшего употребления.

В октябре в доме подозреваемого сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты растительные вещества зеленого цвета и части сухих растений.

Проведенная экспертиза подтвердила, что представленная растительная масса является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) общей массой более 15000 граммов.

В настоящий момент материалы дела переданы в суд, для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, до десяти лет лишения свободы.