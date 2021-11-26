Во Владимире бригаду скорой, которая привезла пациента к "белому дому", хотят уволить

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Собственно говоря, именно на странице оргсекретаря организации Андрея Коновала и появилась информация о возможном увольнении бригады фельдшера Анны Воеводиной. Он разместил у себя на странице сообщение от Воеводиной:

"17 октября в районе 4-5 часов (утра) катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4. Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. ...Мы поехали к областной администрации города Владимира, постояли там, и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной. Итог такой, что теперь главный врач требует от нас объяснительные, хотя сама говорила везти больную домой... А сегодня стало известно, что будут решать, выговор нам (вынесут - Ред.) или уволят".

Андрей Коновал также сообщил, что "в больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в возмутительной «акции» у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные". А еще заявил, что юридическая служба профсоюза «Действие» взяла ситуацию под свой контроль.