Волонтеры продолжают доставлять продукты владимирским пенсионерам и многодетным семьям

Активисты Народного фронта во Владимирской области продолжают участвовать в акции #МыВместе. На днях общественники доставили трем пенсионерам и двум многодетным семьям продуктовые наборы, собранные в рамках проекта «Тележка добра».

Как правило, в продуктовом наборе находятся крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, соль, сахар и сладости к чаю. За неделю тележка полностью наполняется, администраторы сообщают об этом, и волонтеры забирают накопившиеся продукты.

Одной из тех, кому на этой неделе доставили продуктовый набор, стала Татьяна Яковлевна. Пенсионерка проживает одна и изредка выбирается на улицу. Она сообщила, что из-за бушующей пандемии побаивается пока выходить из дома.

С прошлого года, когда пандемия только началась, команда «Молодежка ОНФ» взяла под шефство пожилых людей, которым требовалась помощь. До сих пор участники команды навещают пенсионеров и доставляют им все необходимое.

- Мы с бесконечным уважением продолжаем помогать пожилым людям. Это не только сходить за продуктами или доставить лекарства. Иной раз обычная беседа с человеком многого стоит. Участники нашей команды постоянно на связи с подопечными, – сообщила координатор команды «Молодежка ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

За 1,5 года существования проекта "Тележка добра" помощь была оказана более чем тысяче жителей региона.