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Общество26 ноября 2021 10:12

В Камешковском районе суд обязал администрацию переселить семью из аварийного дома

Это произошло после вмешательства прокуратуры
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Прокуратурой Камешковского района проведена проверка по обращению местных жителей по жилищному вопросу. Установлено, что семья, состоящая их четырех человек, проживает в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Срок обеспечения камешковцев благоустроенными жилыми помещениями, установленный распоряжением городской администрации, истек, дальнейшее их нахождение в указанном доме, нарушает конституционные права на безопасные условия проживания, представляет угрозу их жизни и здоровью.

Вместе с тем мероприятия по расселению не проведены. В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать районную администрацию предоставить семье равнозначное благоустроенное жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.