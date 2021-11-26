В Камешковском районе суд обязал администрацию переселить семью из аварийного дома

Прокуратурой Камешковского района проведена проверка по обращению местных жителей по жилищному вопросу. Установлено, что семья, состоящая их четырех человек, проживает в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Срок обеспечения камешковцев благоустроенными жилыми помещениями, установленный распоряжением городской администрации, истек, дальнейшее их нахождение в указанном доме, нарушает конституционные права на безопасные условия проживания, представляет угрозу их жизни и здоровью.

Вместе с тем мероприятия по расселению не проведены. В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать районную администрацию предоставить семье равнозначное благоустроенное жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.