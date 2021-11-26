Во Владимире не нашлось перевозчиков, желающих взять 27-й маршрут автобуса

Владимирский автобусный маршрут №27, который идёт от совхоза «Вышка» через центр и улицу Мира в микрорайон Доброе, на улицу Растопчинаа, выставили на торги в середине октября. По условиям контракта, перевозчик должен обеспечить на нем десять автобусов, а рейсы должны были идти с 6 часов утра и до 23 часов вечера с интервалом не более 15-20 минут. Если бы жителям приходилось ждать дольше - перевозчику грозили бы штрафы. При этом все автобусы должны быть оформлены в едином стиле.

Работать на таких условиях желающих не нашлось, даже продление сроков конкурса не помогло привлечь перевозчиков. При этом, уверяют чиновники, владимирцы от этого не пострадают: сейчас в мэрии готовят документы для нового конкурса, а на линии по временному контракту пока работает муниципальный «Владимирпассажиртранс». Кроме того, до конца года мэрия планирует выставить на торги еще семь автобусных маршрутов - №4с, №9с, №11с, №25, №26с, №28 и №55с.