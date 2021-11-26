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Происшествия26 ноября 2021 8:26

Во Владимире пожилая женщина погибла под колесами легковой машины

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 ноября в микрорайоне Юрьевец
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 16.40 в районе дома №117 по улице Ноябрьской водитель автомобиля «Пежо» 1972 года рождения сбил женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения машины в неустановленном месте.

К сожалению, в результате ДТП женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. На вид погибшей около 80 лет, ее личность в настоящее время устанавливается полицейскими.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.