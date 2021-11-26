Александровец, которого руководство заставило уволиться, восстановился на работе через семь месяцев

Горожанин обратился в Александровский городской суд с иском к бывшему работодателю об оспаривании увольнения. Он указал, что более 10 лет работал в данной организации, но вынужден был написать заявление об увольнении по собственному желанию под давлением со стороны руководства, не довольного результатами его работы. Представители работодателя в судебном заседании пояснили, что заявление о расторжении трудового договора было написано работником добровольно, процедура увольнения была проведена в соответствии с трудовым законодательством.

Решением Александровского городского суда в удовлетворении иска было отказано. Однако судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда отменила данный судебный акт, приняла по делу новое решение, которым признала приказ об увольнении истца незаконным, восстановила его на работе в прежней должности, взыскала заработную плату за время вынужденного прогула в течение более 7 месяцев, а также компенсацию морального вреда. При этом судебная коллегия, проанализировав события, предшествующие написанию истцом заявления об увольнении, пришла к выводу о том, что мотивы, которыми он руководствовался, носили вынужденный, недобровольный характер, были вызваны психологическим давлением со стороны работодателя.