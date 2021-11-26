Во Владимирской области 448 водителей за год сели пьяными за руль повторно

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, количество ДТП с участием пьяных водителей за прошедшие 10 месяцев снизилось по сравнению с прошлогодним показателем на 15,2 процента. Однако в нынешнем году инспекторы ГИБДД задержали 448 человек, управлявших автомобилями в нетрезвом виде повторно.

Это нарушение давно уже стало преступлением, так что в итоге дознаватели возбуждали соответствующие уголовные дела. В результате 107 водителей за повторную езду в пьяном виде лишились свободы, еще 223 человека приговорены к обязательным работам, сроки которых в среднем составляют полгода. Еще пять человек приговорили к принудительным работам, 31 водитель был оштрафован, а еще 82 уголовных дела пока находятся в стадии расследования.

В полиции напомнили, что максимальное наказание за повторную езду в пьяном виде составляет 2 года лишения свободы. Одновременно инспекторы ГИБДД призывают неравнодушных граждан сообщать им о нетрезвых водителях. Это можно сделать, просто позвонив по телефону «02».