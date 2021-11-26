Компанию, чей бензовоз попал в аварию под Владимиром, привлекут к административной ответственности

В районе 5 км подъезда к Владимиру между деревней Пожарницы и деревней Гаврильцево Камешковского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза, принадлежащего ООО «Автосфера» произошло загрязнения земельного участка придорожной полосы автомобильной дороги М-7 «Волга». Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям с участием специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» провели осмотр данного земельного участка и отбор проб почвы на содержание нефтепродуктов. Площадь загрязненного земельного участка составила 52,5 квадратных метров.

Управлением вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Автосфера» и проведении расследования по признакам правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

По результатам расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Юридическому лицу выдадут представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Работы по ликвидации последствий ДТП будут возложены на ООО «Автосфера». Кроме того, Управлением произведен расчет размера вреда, причиненного почвам как компоненту окружающей среды и направлен в адрес ООО «Автосфера» для добровольной оплаты.