Житель Гусь-Хрустального осужден за убийство приятеля

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор 63-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своего 51-летнего приятеля.

Как установлено судом, 20 декабря минувшего года около 22.00 мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и старший трижды ударил ножом оппонента. Удары пришлись в живот,а также в левое и правое бедра.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте, а его приятель был задержан. Однако мужчина не признал вину, объяснив, якобы его кто-то ударил по голове, после чего он потерял сознание, а когда очнулся, его друг был уже мертв.

Однако следствие опровергло эту версию, и в результате суд признал гусевчанина виновным, назначив ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.