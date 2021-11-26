Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 6:53

Во Владимирской области иностранцы станут платить столько же налогов с доходов, сколько и местное население

Раньше сумма отчислений для иностранцев была меньше
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты приняли решение поднять налоговую ставку с доходов для иностранцев, работающих в 33 регионе.

Как объяснил глава департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев, это сделано, чтобы уравнять местное население и иностранцев в рамках налогового законодательства. Ранее иностранцы в силу особенностей налогового законодательства платили меньше со своих доходов. К примеру, в 2021 году иностранец ежемесячно платил 4,5 тысячи рублей, когда для владимирцев выходило чуть больше.

"Со следующего года налог для иностранных граждан, работающих в нашем регионе, будет равен 5170 рублям ежемесячно", заявил Андрей Григорьев. Решение было принято депутатами ЗС единогласно.