Во Владимирской области иностранцы станут платить столько же налогов с доходов, сколько и местное население

На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты приняли решение поднять налоговую ставку с доходов для иностранцев, работающих в 33 регионе.

Как объяснил глава департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев, это сделано, чтобы уравнять местное население и иностранцев в рамках налогового законодательства. Ранее иностранцы в силу особенностей налогового законодательства платили меньше со своих доходов. К примеру, в 2021 году иностранец ежемесячно платил 4,5 тысячи рублей, когда для владимирцев выходило чуть больше.

"Со следующего года налог для иностранных граждан, работающих в нашем регионе, будет равен 5170 рублям ежемесячно", заявил Андрей Григорьев. Решение было принято депутатами ЗС единогласно.