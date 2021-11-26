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Происшествия26 ноября 2021 6:47

В Коврове ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Восточной

ЧП случилось около одиннадцати часов вечера 25 ноября в доме №52/1
Алексей КОТМЫШЕВ
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Информация о пожаре в жилом доме поступила на пульт диспетчеров в 23.08. Тут же к месту возгорания выехали 20 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

По прибытии пожарные выяснили, что пожар происходит в одной из квартир. К счастью, возгорание оказалось небольшим — огонь быстро потушили на площади 2 квадратных метра, никто из людей не погиб и не пострадал, эвакуация и спасение жильцов не потребовались. В результате сгорела часть вещей, находившихся в квартире.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.