В Коврове ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Восточной

Информация о пожаре в жилом доме поступила на пульт диспетчеров в 23.08. Тут же к месту возгорания выехали 20 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

По прибытии пожарные выяснили, что пожар происходит в одной из квартир. К счастью, возгорание оказалось небольшим — огонь быстро потушили на площади 2 квадратных метра, никто из людей не погиб и не пострадал, эвакуация и спасение жильцов не потребовались. В результате сгорела часть вещей, находившихся в квартире.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.