Депутатам Заксобрания Владимирской области предложили досрочно снять с себя полномочия для экономии

Ноябрьское заседание Законодательного собрания Владимирской области, прошедшее 25 ноября, началось с выступлений лидеров партий, не вошедших в состав ЗС. Среди всех выступлений наиболее ярким оказался доклад лидера местного отделения партии "Родина" Магамеда Ахматова.

Он предложил депутатам Заксобрания досрочно сложить с себя полномочия ради экономии бюджета. Дело в том, что с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года в регионе пройдет сразу две избирательные компании - выборы губернатора и выборы депутатов ЗС. На первые заложено в бюджете 200 миллионов, на вторые - 190 миллионов. По словам Ахматова, это слишком расточительно. Вот он и предложил провести обе выборные кампании одновременно. Но для этого надо, чтобы депутаты ЗС досрочно сложили с себя полномочия.

«Это позволит сэкономить как минимум 190 миллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма, которую можно потратить на социальную защиту населения, тех же самых сирот», заявил Ахматов.

Спикер ЗС Владимир Киселев заявил, что все пожелания партий будут рассмотрены, а лидерам региональных ячеек разошлют письменные ответы.