Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 6:27

В Муроме горело офисное здание на Меленковском шоссе

Пожар случился во втором часу ночи 26 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.14 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, которое произошло в офисном здании на Меленковском шоссе, недалеко от железной дороги.

На место ЧП выехало 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия крыша здания горела открытым пламенем. В результате пожарным удалось локализовать огонь, не дав ему разойтись по всему зданию, и потушить его на площади 60 квадратных метров.

К счастью, в огне никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.