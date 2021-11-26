В Муроме горело офисное здание на Меленковском шоссе

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.14 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, которое произошло в офисном здании на Меленковском шоссе, недалеко от железной дороги.

На место ЧП выехало 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия крыша здания горела открытым пламенем. В результате пожарным удалось локализовать огонь, не дав ему разойтись по всему зданию, и потушить его на площади 60 квадратных метров.

К счастью, в огне никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.