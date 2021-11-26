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Общество26 ноября 2021 5:41

Хозяйка двух участков в Ковровском районе заплатит за мусор на них

Ее оштрафовали на двадцать тысяч рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Еще а июне 2021 года сотрудники Россельхознадзора проверили два участка сельхозназначения, общей площадью 29,4 гектара вКовровском районе Владимирской области. Выяснилось, что они заросли сорняками, а также единично деревьями и кустарниками. На одном из участков обнаружены две свалки, общей площадью 0,39 гектара.

Посчитав, что собственница земель не защищала их от негативного воздействия. В отношении местной жительницы было возбуждено дело по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ее признали виновной, с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Он полностью оплачен.

За аналогичное нарушение штраф получил и владелец участка во Владимире. В управление Россельхознадзора из администрации города Владимира поступили материалы проверки собственника участка сельскохозяйственного назначения, площадью 4,26 га. В акте проверки указано, что вся площадь земель покрыта сорняками (чертополох, луговик дернистый, золотарник, пижма и др.). Кроме этого, участок по всей площади зарос деревьями и кустарниками. В отношении хозяина земель возбудили дело по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. 22 ноября он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. После уплаты штрафа деньги поступят в бюджет муниципального образования.