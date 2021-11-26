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Здоровье26 ноября 2021 5:35

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 313 человек

Это на два жителя меньше, чем накануне
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 71 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Гусь-Хрустальном, 38 сл. в Ковровском, 37 сл. в Муромском, 18 сл. в Александровском, 17 сл. в Петушинском, 16 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 194 случая заболевания, из них 16 627 сл. в г. Владимире, 8217 сл. в Гусь-Хрустальном, 7895 сл. о. Муром, 6391 сл. в Ковровском, 3596 сл. в Александровском, 3525 сл. в Петушинском, 2984 сл. в Юрьев-Польском, 3066 сл. в Вязниковском, 3031 сл. в Кольчугинском, 2968 сл. в Суздальском, 2405 сл. в Собинском, 2419 сл. в Киржачском, 1813 сл. в Меленковском, 1722 сл. в Гороховецком, 1497 сл. в Камешковском, 1270 сл. в Селивановском, 979 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном.