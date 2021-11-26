Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 313 человек

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области 26 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 71 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Гусь-Хрустальном, 38 сл. в Ковровском, 37 сл. в Муромском, 18 сл. в Александровском, 17 сл. в Петушинском, 16 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 194 случая заболевания, из них 16 627 сл. в г. Владимире, 8217 сл. в Гусь-Хрустальном, 7895 сл. о. Муром, 6391 сл. в Ковровском, 3596 сл. в Александровском, 3525 сл. в Петушинском, 2984 сл. в Юрьев-Польском, 3066 сл. в Вязниковском, 3031 сл. в Кольчугинском, 2968 сл. в Суздальском, 2405 сл. в Собинском, 2419 сл. в Киржачском, 1813 сл. в Меленковском, 1722 сл. в Гороховецком, 1497 сл. в Камешковском, 1270 сл. в Селивановском, 979 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном.