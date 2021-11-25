Во Владимирской области безработных женщин почти в два раза больше, чем неработающих мужчин

Как рассказали во Владимирстате, во Владимирской области в июле-сентябре 2021 насчитывалось 23,5 тысяч человек, находящихся в поисках работы. Это количество сократилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в июле-сентябре 2020 безработных в 33 регионе было 46,9 тысяч человек.

При этом общий уровень безработицы в регионе составляет 3,3%, но среди женщин он заметно выше - 4,3%, в то время как среди сильного пола всего 2,3%. Если сравнивать горожан и сельчан, то среди последних уровень безработицы выше - он составляет 4%, в то время как среди обитателей городов он всего 3,1%.

Напомним, согласно методологии Международной организации труда к безработным относят людей трудоспособного возраста, которые не имеют работы в течение некоторого периода времени, способны трудиться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут найти ее. В качестве работы может рассматриваться не только работа по найму, но и самозанятость.