Житель Юрьев-Польского выплатил алименты, чтобы вернуться в Россию

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, 34-летний юрьевпольчанин развелся с супругой, после чего его несовершеннолетняя дочь осталась жить с мамой. Самого же отца суд обязал выплачивать дочери алименты в размере одной четверти всех месячных доходов.

Однако папаша ничего не платил, и даже когда исполнительные документы передали судебным приставам Юрьев-Польского района, а те возбудили исполнительное производство, мужчина не торопился с выплатами. На тот момент его задолженность перед дочкой составляла 100 тысяч рублей.

Чтобы воздействовать на нерадивого родителя, приставы наложили на него ограничение на въезд и выезд из страны. Ограничение вступило в силу аккурат в тот момент, когда горе-отец находился в Казахстане, куда ездил погостить у мамы. На обратном пути его ожидал неприятный сюрприз — пограничники сняли алиментщика с поезда и отказались впускать в Россию, пока тот не оплатит долг перед дочерью. Только после этого мужчина полностью расплатился и благополучно прибыл в Юрьев-Польский район.

Дальнейшая выплата им алиментов по-прежнему находится на контроле у сотрудников ФССП.