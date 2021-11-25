В Гусь-Хрустальном районе стекольный завод оштрафовали на 160 тысяч рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам находился материал о взыскании административного штрафа со стекольного завода из Гусь-Хрустального района.

Завод оказался должен 160 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного штрафа, который был вынесен региональным Управлением Росприроднадзора.

В результате после получения постановления о возбуждении исполнительного производства предприятие полностью оплатило штраф.