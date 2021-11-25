В Петушках местный житель оштрафован за угрозы семье полицейского

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Петушинский районный суд на днях вынес приговор 41-летнему местному жителю, который обвинялся в угрозах применения насилия в отношении представителя власти или его близких.

Как установлено судом, в сентябре текущего года мужчину задержали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Петушинца доставили в пункт полиции, где он принялся высказывать в адрес одного из полицейских и его близких угрозы физической расправы и насилия. Эти угрозы были восприняты, как реальные.

В результате задержанный за нетрезвое состояние мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Свою вину он полностью признал и раскаялся в своем поступке. В результате, с учетом всех обстоятельств, Петушинский районный суд приговорил его к штрафу в 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.