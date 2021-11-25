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Общество25 ноября 2021 13:55

Во Владимирской области за 10 месяцев произошло 172 ДТП с участием детей

При этом в ряде случаев виноваты оказались их родители
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 172 дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовали несовершеннолетние. При этом в 23 случаях ребята получали травмы по вине собственных родителей. Так, например, в 12 авариях было зафиксировано нарушение правил перевозки детей.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами власти и силами общественности начали профилактическую акцию «Родительский патруль». В ходе акции на всей территории Владимирской области детям и их родителям будут разъяснять правила пользования фликерами — светоотражающими элементами, которые необходимо вешать на одежду и сумки в темное время суток, особенно зимой. Благодаря этим наклейкам водители могут заблаговременно заметить пешехода и вовремя затормозить.

Кстати, в 44 случаях из 52, когда под колеса машин попадали дети, на них не было ни одного светоотражающего элемента. Причем в темное время суток из этого числа было совершено 9 наездов, которые можно было бы предотвратить.

Акция будет проводиться до 30 ноября.