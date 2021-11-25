В Муроме сотрудника бюро медэкспертизы обвиняют в получении двух взяток

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на сотрудника Муромского филиала бюро медико-социальной экспертизы. Накануне о возбуждении данного дела сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2015 года сотрудник бюро за 30 тысяч рублей без должных оснований вынес решение о присвоении местному жителю третьей группы инвалидности на один год.

А в апреле 2016 года этот же сотрудник уже за 35 тысяч рублей тому же человеку оформил бессрочную инвалидность.

Преступление вскрылось благодаря сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции.

Сам обвиняемый вину в получении двух взяток признал. В настоящее время следователь направил в суд ходатайство о заключении его на время следствия под арест. Представителя бюро МСЭ проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Расследование уголовного дела продолжается.