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Общество25 ноября 2021 13:01

Некоторые студенты ВлГУ начнут учиться в очном формате с 29 ноября

ВУЗ опубликовал институты, студенты которых могут приступит к занятиям
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В ВлГУ решили поэтапно возвращаться к традиционному очному обучению. Первые студенты придут на пары уже 29 ноября.

В группе ВКонтакте опубликовали список институтов, которым разрешили очное обучение. В обычном режиме учатся: студенты-очники Гуманитарного института, Педагогического института, Института туризма и предпринимательства, Института экономики и менеджмента, Юридического института (в том числе студенты юридического колледжа); первокурсники Колледжа инновационных технологий и предпринимательства.

Учатся с применением дистанционных технологий (до особого распоряжения): студенты-очники Института архитектуры, строительства и энергетики, Института машиностроения и автомобильного транспорта, Института информационных технологий и радиоэлектроники ИИТР, Института прикладной математики, физики и информатики, Института физической культуры и спорта, Института искусств и художественного образования, Института биологии и экологии; студенты 2, 3, 4 курсов Колледжа инновационных технологий и предпринимательства; магистранты-очники и аспиранты-очники всех институтов; студенты очно-заочной и заочной форм обучения всех институтов.