Некоторые студенты ВлГУ начнут учиться в очном формате с 29 ноября

В ВлГУ решили поэтапно возвращаться к традиционному очному обучению. Первые студенты придут на пары уже 29 ноября.

В группе ВКонтакте опубликовали список институтов, которым разрешили очное обучение. В обычном режиме учатся: студенты-очники Гуманитарного института, Педагогического института, Института туризма и предпринимательства, Института экономики и менеджмента, Юридического института (в том числе студенты юридического колледжа); первокурсники Колледжа инновационных технологий и предпринимательства.

Учатся с применением дистанционных технологий (до особого распоряжения): студенты-очники Института архитектуры, строительства и энергетики, Института машиностроения и автомобильного транспорта, Института информационных технологий и радиоэлектроники ИИТР, Института прикладной математики, физики и информатики, Института физической культуры и спорта, Института искусств и художественного образования, Института биологии и экологии; студенты 2, 3, 4 курсов Колледжа инновационных технологий и предпринимательства; магистранты-очники и аспиранты-очники всех институтов; студенты очно-заочной и заочной форм обучения всех институтов.