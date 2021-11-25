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Общество25 ноября 2021 12:54

Во Владимире покажут фильм, посвященный маэстро Эдуарду Маркину

Увидеть его можно будет 30 ноября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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30 ноября в 17 часов в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи (пр.Строителей,23) покажут фильм "Дети маэстро".

Он посвящен Владимирской Капелле Мальчиков, её выпускникам и руководителю — Эдуарду Митрофановичу Маркину. Проект по созданию фильма в 2021 году поддержал департамент культуры Владимирской Области.

Эдуард Маркин - одна из самых выдающихся личностей области, создавший Владимирский Камерный Хор, Танеевский фестиваль, Владимирский Губернаторский Симфонический оркестр и капеллу мальчиков.

Автор фильма - Антон Филинов - ученик маэстро. Создание фильма «Дети Маэстро» для него - это акт благодарности своему первому большому учителю, благодаря которому сформировалось его мировоззрение и культурный фундамент. Антон Филинов представит фильм и ответит на вопросы.

Вход свободный.