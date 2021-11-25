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Общество25 ноября 2021 12:48

Владимирцам предлагают почитать любимые книги режиссера Иосифа Райхельгауза

Найти их можно на специальной полки во Владимирской библиотеке для детей и молодежи
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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1 декабря в 12 часов во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи (корпус на пр-те Строителей, 23) откроется персональная полка любимых книг народного артиста РФ, театрального режиссёра, художественного руководителя московского театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

В областной библиотеке для детей и молодёжи еще весной появилась специальная полка, на которой в течение 2-3 недель «живут» любимые книги известных людей. В проекте уже приняли участие: председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев, директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, журналист и телеведущая Мария Платанюк, артисты областного театра кукол.

Все книги с «Полки» можно взять домой почитать. В каждой есть фирменная закладка, которая останется читателю на память. А если учесть, что выставки периодически меняются, то читателю, набравшему наибольшее количество фирменных закладок (а значит, прочитавшему наибольшее количество книг разных медийных персон), будет вручен приз от библиотеки на Большом Книжном празднике, который пройдёт в декабре