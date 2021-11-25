Владимирцы стали в два раза меньше ждать скорую помощь

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, удалось хотя бы частично решить вопрос со скорой помощью. Напомним, владимирцы жаловались, что ждать ее приходится несколько часов. Сейчас, по словам чиновников, на линию ежедневно выходит более 30 экипажей, они отрабатывают в сутки 230-240 вызовов.

Благодаря набранным новым сотрудникам, время ожидания у неотложных вызовов уменьшилось в два раза, а для экстренных вызовов даже достигло нормы. По правилам, прибыть они должны за двадцать минут. В облздраве подчёркивают, что работу скорой помощи держат на ежедневном контроле.