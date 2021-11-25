Депутаты Заксобрания Владимирской области отказались обсуждать закон о QR-кодах

На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области во время обсуждения повестки дня поступило предложение от депутата Антона Сидорко обсудить во время заседания федеральный законопроект о QR-кодах.

- Мне кажется, что вопрос достаточно острый, чтобы обсудить его открыто на голосовании, а не по телефонному опросу, - сказал Антон Сидорко.

Однако в итоге, лишь семь депутатов проголосовали за предложение, еще 11 депутатов выступили против, а 15 воздержались. В итоге, предложение не прошло, и вопрос в повестку внесен не был.

Напомним, что сейчас на уровне Госдумы обсуждается законопроект о введении обязательных QR-кодов с 1 февраля 2022 года. После этого планируется, что они станут обязательными для междугородних поездок и посещения общественных мест вроде кафе, музеев и кинотеатров.