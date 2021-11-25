Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 11:43

Депутаты Заксобрания Владимирской области отказались обсуждать закон о QR-кодах

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области во время обсуждения повестки дня поступило предложение от депутата Антона Сидорко обсудить во время заседания федеральный законопроект о QR-кодах.

- Мне кажется, что вопрос достаточно острый, чтобы обсудить его открыто на голосовании, а не по телефонному опросу, - сказал Антон Сидорко.

Однако в итоге, лишь семь депутатов проголосовали за предложение, еще 11 депутатов выступили против, а 15 воздержались. В итоге, предложение не прошло, и вопрос в повестку внесен не был.

Напомним, что сейчас на уровне Госдумы обсуждается законопроект о введении обязательных QR-кодов с 1 февраля 2022 года. После этого планируется, что они станут обязательными для междугородних поездок и посещения общественных мест вроде кафе, музеев и кинотеатров.