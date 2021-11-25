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Здоровье25 ноября 2021 11:26

Во Владимирской области начали сокращать ковидные койки

Решено возобновлять оказание плановой помощи
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На еженедельном ковидном брифинге сообщили о том, что в больницах начали сокращать койки и возвращаться к оказанию плановой помощи.

С 23 ноября ковидных больных не принимают в Областном госпитале для ветеранов войнв Камешковском районе и в больнице города Радужный. С 25 ноября будут сокращать прием пациентов, больных коронавирусом, в Областном центре специализированных видов медицинской помощи в Пиганово, Камешковской и Собинской центральных районных больницах, а также в Областной психиатрической больнице.