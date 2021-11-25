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Происшествия25 ноября 2021 10:52

На пожаре в Гусь-Хрустальном районе погиб человек

Его личность до сих пор устанавливается
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 21.35 24 ноября поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, деревня Аксёново, ул. Центральная, д. 27. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горел дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра. На пожаре погиб человек. Личность погибшего устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Также на пожар привлекалась администрация Краснооктябрьского сельского поселения 3 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.