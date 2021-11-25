Во Владимирской области еще 15 человек умерли от коронавируса

25 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 315 новых случаев заболевания Covid-19.

В медорганизациях региона действует 2265 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,4 процента из них занято (1571), свободны 694 койки.

54375 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 142 человека. За период наблюдения в области отмечено 2447 летальных случаев (+15 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 512458 жителей региона, второй – 438426.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.