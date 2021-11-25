Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставку

28 ноября - это последнее воскресенье месяца, а значит, именно в этот день традиционно в России будет отмечаться международный праздник День матери.

В Центре пропаганды изобразительного искусства к этому празднику приурочена акция «С мамой в музей!».

С 26 по 28 ноября матери с детьми могут посетить бесплатно постоянную музейную экспозицию "Владимирская школа живописи". Это не только выставка картин. Произведения художников дополнены личными вещами, фотографиями, копиями архивных документов и т. д. Выставка призвана раскрыть истоки возникновения, историю становления и содержание этого художественного явления во второй половине XX – начале XXI века.

В связи с проведением фестиваля "РЕКИ-РУКИ" вход в Центр пропаганды изобразительного искусства 27 и 28 ноября возможен только при наличии или действующего QR-кода, или отрицательного теста ПЦР (срок действия – не более трех дней), или сертификата профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведенной вакцинации от COVID-19, или справки.