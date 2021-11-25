Во Владимире нашли дополнительные средства переселенцам из аварийного жилья

Депутаты Владимирского Горсовета одобрили выделение дополнительных денег – четырех с лишним миллионов – чтобы купить жилье обитателям 15 аварийных квартир.

Сейчас люди живут не просто в ветхих домах, а буквально игрушечных квартирках, где однушка – всего девять «квадратов». По закону сейчас однокомнатная квартира, куда переселят владимирцев, должна быть не меньше 24 квадратных метров, двухкомнатная – 42 «квадратов».

В итоге новое жилье будет на сто с лишним квадратных метров больше аварийного, а разницу оплатит мэрия. Кстати, первыми в новые дома переедут жители улицы Федосеева.