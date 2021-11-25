Во Владимирской области проходят тренировки по ликвидации ЧС, связанных со снегопадом

фото МЧС по Владимирской области

Регионы Центрального федерального округа принимают участие в тренировке под руководством Главного управления МЧС России по городу Москве, в ходе которой планируется отработать вопросы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением снегопада.

В 6 часов был получен сигнал о начале тренировке. Организована работа оперативного штаба. По сценарию учений, во Владимирской области начался сильный снегопад, в связи с чем значительно ограничена видимость на проезжей части автомобильных дорог и магистралей. Из-за неблагоприятных погодных условий увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, на трассах образуются заторы, возникают сбои в работе жилищно-коммунального комплекса.

Сотрудники МЧС разворачивают на федеральных трассах мобильные пункты обогрева. К выдвижению в зону ЧС готовится подвижный пункт управления Главного управления МЧС и аэромобильная группировка. Проводится сбор областной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.