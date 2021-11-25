Житель Московской области расплачивался во Владимире поддельными купюрами

Следственное управление УМВД России по городу Владимиру завершило расследование уголовного дела в отношении 37 – летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в "изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг".

По версии следствия, 5 августа мужчина через интернет- ресурс приобрел 7 поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. Через несколько дней одной из приобретенных поддельных денежных купюр он расплатился в продуктовом магазине.

Как сообщает областное УМВД, молодой человек попросил свою девушку оформить заказ в пиццерии областного центра через интернет и передал курьеру в качестве оплаты за доставку поддельную купюру номиналом 5000 рублей. В каждом случае мужчина получал сдачу подлинными деньгами. Остальные 5 поддельных купюр молодой человек выкинул после ссоры со своей девушкой, которой сам рассказал, что с курьером расплатился поддельной банкнотой.

Выявившие подделки в ходе инкассации представители торговых точек обрались в полицию.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря работе оперативных сотрудников ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру.

Мужчина в содеянном сознался. Материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.