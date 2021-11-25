Снег во Владимире убирают 56 рабочих и 46 единиц техники

Вечером 25 ноября сразу после начала снегопада, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» приступили к очистке дорог и тротуаров города Владимира от выпавшего снега. К этим работам было привлечено 56 рабочих ручной уборки и 46 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Комплексные дорожные машины провели расчистку проезжей части городских дорог, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях, также проведена их подсыпка противогололедными реагентами. От снега, наледи и снежной «каши» очищались тротуары, лестничные спуски, остановки общественного транспорта и т. д., а также их подсыпка.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.