Владимирская область оказалась на первом месте среди регионов по увольнениям в связи с реорганизацией компании

Служба исследований hh.ru провела анализ причин увольнений работников в России, и выяснила, что самыми распространенными являются уходы по собственному желанию. В том числе и во Владимирской области.

Увольнение по собственному желанию стало причиной 55 процентов ухода с работы в 33 регионе в III квартале 2021 года. В среднем по России процент чуть выше - 59%. По Владимирской области пик подобных увольнений пришелся на лето – 67%. При этом мы по данной статье находимся на третьем месте с конца по России.

Зато по числу увольнений в связи с реорганизацией компании Владимирская область находится на первом месте по стране. Вообще это вторая по частоте причина для увольнения. Осенью 2021 года Во Владимирской области наблюдается рост подобных увольнений – с 4% до 9%. Примечательно, что по этой причине приходится покидать работу каждому пятому (20%) топ-менеджеру. Также в связи с реорганизацией увольняется каждый десятый (10%) работник в сферах добычи сырья, безопасности и закупок. Среди других регионов данная причина чаще всего встречается в Рязанской области и Москве (по 8%).