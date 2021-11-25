В центре Владимира обнаружили часть средневекового вала

Во Владимире между улицей Гагарина, Ерофеевским спуском и Лыбедской магистралью обнаружили часть средневекового вала, сообщает издание "ПроВладимир".

Вал обнаружили в результате раскопок, начавшихся весной. Раскопки в этом месте решено было проводить после того, как в данном месте решено было возвести два многоэтажных дома площадью более 10 тысяч квадратных метров. На место будущего строительство прибыли археологи РАН. И во время раскопок они обнаружили средневековый вал.

В данный момент обследована лишь часть древнего пласта. В связи с наступлением холодов раскопки прерваны и продолжатся в 2022 году. Пока историки не говорят о результатах своих исследований, обещая, что все расскажут по окончании раскопок.