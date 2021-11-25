Министерство науки и высшего образования готово выделить деньги на ремонт общежитий ВлГУ

Владимирский Государственный Университет получит около двух миллиардов рублей на капитальный ремонт общежитий, сообщил Владимир Сипягин на своих личных страницах в соцсетях.

"Получен положительный ответ на мое обращение в Министерство науки и высшего образования РФ. В нем ведомство заявляет о готовности рассмотреть вопрос предоставления субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества университета в 2022 году. Всего на период 2022-2030 годы Владимирским университетом заявлена потребность в капитальном ремонте 12 объектов на сумму 1 925 074, 32 тыс. рублей".

Точная сумма Сипягиным не называется, однако он говорит, что субсидия будет предоставлена для создания комфортных условий для преподавателей и студентов, как для проживания, так и для учебы.