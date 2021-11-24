Владельца заросшего участка под Александровом оштрафовали дважды

Владелец участка сельхозназначения во Владимирской области оштрафован за неуплату другого штрафа. Еще в феврале 2021 года специалисты Россельхознадзора проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью более семи гектар на территории Краснопламенского сельского поселения Александровского района Владимирской области. Установлено, что собственник не защищает земли от зарастания сорняками, деревьями и кустарниками. В мае 2021 года ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей по ч.2ст.8.7 КоАП РФ. Однако он не был оплачен в срок – не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

О неуплате штрафа сообщили в управление Федеральной службы судебных приставов. Также возбудили дело об административном правонарушении по ч.1ст.20.25 КоАП РФ. Мировой суд города Александров и Александровского района признал гражданина виновным по вышеназванной статье и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.