Муромских медэкспертов подозревают в получении взятки

Муромской городской прокуратурой во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области проведена проверка деятельности филиала №19 федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по Владимирской области». Как оказалось, должностные лица бюро МСЭ, помогли местному жителю за незаконное вознаграждение в признании его инвалидом, с последующей выдачей справки об инвалидности в отсутствие установленных законом оснований, без прохождения необходимых медицинских обследований.

Материал проверки с соответствующим постановлением направлен прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.